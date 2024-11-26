الأعرجي ينفي إستلام رسالة من إسرائيل

الأعرجي ينفي إستلام رسالة من إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم، تسلم الحكومة رسالة إسرائيلية من وسيط أذري.وكتب الأعرجي، في تدوينة له على منصة “إكس”: “ننفي ما تداولته بعض المواقع، عن قيام السفير الأذربيجاني في بغداد، بنقل رسائل من الكيان المحتل إلى الجانب العراقي”.ودعا مستشار الأمن القومي، وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة في نقل الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية”.

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