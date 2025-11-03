الإطار:السوداني باع العراق من أجل ولايته الثانية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الإطار التنسيقي، إبراهيم السكيني، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالسعي للحصول على ولاية ثانية عبر استغلال موارد الدولة، داعياً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة إلى التدخل العاجل. وقال السكيني في تصريح صحفي، إن “السوداني بدأ فعلياً بالتحضير لولاية ثانية مستخدماً إمكانات الدولة في حملته الانتخابية”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر يمثل خرقاً واضحاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين”. وأضاف أن “المفوضية والنزاهة مطالبتان بفتح تحقيق شفاف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك استبعاد السوداني من السباق الانتخابي إذا ثبتت هذه الاتهامات”، مؤكداً أن “نزاهة الانتخابات وشفافيتها هي الضمانة الوحيدة لاستعادة ثقة الشارع بالعملية السياسية”.  وفي وقت سابق، اتهم النائب حسين عرب رئيس الوزراء باستخدام موارد الدولة لتمويل حملته الانتخابية، داعيًا إلى استبعاده من السباق الانتخابي.

