الاستثمار النيابية:أصول البلد تعرضت للبيع من قبل زعماء الإطار والسوداني المتورط الأول فيها

الاستثمار النيابية:أصول البلد تعرضت للبيع من قبل زعماء الإطار والسوداني المتورط الأول فيها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت عضو لجنة الاستثمار النيابية سوزان منصور، الخميس، بان تكون أصول الدولة بعيدة كل البعد عن الاستثمار فيما لفتت الى ان الرقابة الحكومة غائبة في هذا الملف. وقالت منصور في تصريح  صحفي، ان “هناك أشخاص معنيون يتحكمون بالاستثمار في العراق وسنعمل خلال الفترة القادمة لوضع حد لهذا الموضوع الذي اضر كثيرا بالبلاد”. واضافت ان “اصول البلد تعرضت للبيع في الآونة الاخيرة من قبل زعماء الإطار والسوداني  المتورط الأول فيها وهذا امر خطير جدا حيث أصبحت الايدي تمد الى أصول الدولة ولم تبق أرض بالعراق لم تحال الى الاستثمار”، مشيرة الى ان “الرقابة الحكومية على هذا الملف غائبة بالكامل”. واكملت: “هناك العديد من الاستثناءات منحت الايام الماضية بصورة مبالغ بها وازدادت خلال الفترة الأخيرة بشكل واسع” موضحة ان “هذا الملف سيحل قريبا تحت قبة البرلمان”. ويرى مراقبون ان الأموال الناتجة عن بيع أصول الدولة ستتسبب في مشاكل مالية وتفرض العديد من التحديات التي لا يمكن تجاوزها على الإطلاق منها تفاقم عجز الموازنة بشكل أكبر وتراجع حاد بقيمة العملة. 

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