الحكم الموقت 7 سنوات سجن على مستشار الكاظمي (مهند نعيم)

الحكم الموقت 7 سنوات سجن على مستشار الكاظمي (مهند نعيم)
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- الحكم بالسجن  7 سنوات  مؤقت على مستشار الكاظمي مهند نعيم  المقيم خارج العراق وفق المادة ٢٠٢ اثر شكوى تقدم بها النائب فالح الخزعلي ضده لكونه كتب مقالة ضد أبناء الوسط والجنوب وانتقص واستخف من مكانتهم الاجتماعية وفقا لما ورد في مقالته أقلمة العراق. 

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