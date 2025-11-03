العراق وتركيا يؤكدان على تعزيز التعاون القضائي بين البلدين

العراق وتركيا يؤكدان على تعزيز التعاون القضائي بين البلدين
بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الولائي فائق زيدان، امس الأحد، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التعاون في عدد من القضايا القضائية والقانونية المشتركة.وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له“.وبحث الجانبان، وفقاً للبيان، “التعاون بين البلدين في عدد من القضايا القضائية والقانونية المشتركة“.

