العراق يجدد تأكيده على حاجته الماسة لقوات الناتو

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، امس الأحد، استمرار تعاون العراق مع المجتمع الدولي وحلف الناتو ، وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ، إن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التقى في العاصمة البحرينية المنامة رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو، الأدميرال كافو دراكوني، على هامش انعقاد مؤتمر (حوار المنامة 21 ) في البحرين”. وأضاف، أن “الجانبين بحثا استمرار التعاون بين العراق وبعثة حلف الناتو ،كما استعرض التحديات التي تواجه المنطقة وأهمية تعزيز السلام الإقليمي والدولي”. وقدم الأعرجي، “الشكر لبعثة الناتو في العراق لما تقدمه من مهام  قتالية وتدريبية واستشارية لبناء قدرات القوات العراقية”، مؤكداً أن “العراق مستمر بالتعاون مع المجتمع الدولي تبادل الخبرات والتجارب”. من جانبه جدد الأدميرال دراكوني، تأكيده “لدعم عمل بعثة الناتو في العراق، وفقاً لما يحتاجه من متطلبات في مجالات القتال والاستشارة والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات”. 

