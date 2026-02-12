العزم وميليشيا كتائب الإمام علي: إيران توحدنا

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت كتلتا العزم وخدمات النيابيتان، امس الأربعاء، ( 11 شباط 2026 )، تطورات المشهد السياسي وسبل تفعيل العمل النيابي في المرحلة الراهنة. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لتحالف العزم انه “وخلال لقاء عقد في مقر تحالف العزم بالعاصمة بغداد، تناول أهمية تفعيل دور مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، والعمل المشترك لضمان انتظام أدائه التشريعي والرقابي بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية ويخدم المواطنين”.وأضاف البيان “كما شهد اللقاء التأكيد على مواصلة الحوار المسؤول والتعاون البناء بين الكتل السياسية، بما يعزز الاستقرار ويصون المصلحة العامة، تزامنا مع الحراك النيابي الرامي لتحقيق متطلبات المرحلة”.يذكر ان تحالف الخدمات هو الجناح السياسي لميليشيا كتائب الإمام علي بزعامة المدعو شيل الزيدي.

