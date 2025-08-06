المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم يتعادل مع نظيره البحريني ودياً

بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعادل المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم مع نظيره البحريني ودياً، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة استعدادية لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وجرت المباراة في الساعة الثامنة مساءً في ملعب مدينة البصرة الرياضية وانتهت بنتيجة 1-1، ضمن معسكره التدريبي المقام في البصرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون رد جاء عن طريق اللاعب كرار علي حسن في الدقيقة 41، وفي الشوط الثاني سجل البحرين عن طريق عبد الله السبيحي هدف التعديل بوقت قاتل وقبل 10 ثواني من انتهاء الوقت الإضافي.

وتعد المباراة التجريبية الثانية التي تقام في ملعب البصرة الدولي ضمن إطار استعدادات المنتخب العراقي لتصفيات كأس آسيا التي ستقام في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، إذ فاز الأولمبي العراقي على نظيره البحريني في المباراة التجريبية الأولى بهدف واحد دون مقابل في المباراة التي أقيمت السبت الماضي.