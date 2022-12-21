النشيد البابلي

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الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى الحوار مع أفغانستان والتخفيف عن معاناة شعبها
ترامب يتهم اللجنة التحقيقة النيابية لمنعة من الترشح الرئاسي في انتخابات 2024
ألبانيزي:نسعى إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية بين بكين وكانبرا
كوريا الشمالية تطلق مجدداً صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان
اليوم..يتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد
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النزاهة النيابية:شركة “كورك البارزانية” متورطة في سرقة القرن
شركة للعائلة البارزانية تتعاقد مع القوات الأمريكية في شمال العراق لتزويدهم بالوقود
الصفدي:مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة/3 سيعقد في مصر
الخطوط الجوية العراقية تتفق مع شركة أمريكية لصيانة طائراتها
وزير الإعمار:مشاريع كثيرة ستنفذ بعد إقرار موازنة 2023
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الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
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- متابعات خاصة
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
تقرير أمريكي:الكاظمي فاشل وفاسد والسوداني أسوأ منه
الفساد والخيانة وراء الفشل الحكومي والبرلماني
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- صورة وتعليق
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
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