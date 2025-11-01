اليابان تؤكد أن استثماراتها في أمريكا 550 مليار دولار لا رجعه عنها

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم السبت أنها لا تعتزم إعادة التفاوض على حزمة استثمارات بقيمة 550 مليار دولار مع الولايات المتحدة.جاء ذلك في ختام أسبوع شاركت فيه في فعاليات دبلوماسية تضمنت عقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفي وقت سابق، اجتمع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مع تاكايتشي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في كوريا الجنوبية.وذكر مكتبه في بيان اليوم السبت أنهما بحثا “إمكانية توسيع العلاقات الاقتصادية المثمرة بين كندا واليابان، وتعزيز التجارة السلعية الثنائية السنوية التي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار في الاتجاهين”.