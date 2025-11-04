تحالف الانبار:استدعاء وزير الصناعة من قبل النزاهة “لتلاعبه” بمبلغ (82)مليون دولار

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد عضو تحالف الأنبار الموحّد عبد الستار الدليمي، الثلاثاء، بأن هيئة النزاهة الاتحادية استدعت وزير الصناعة والقيادي في حزب تقدم خالد بتّال الجغيفي، على خلفية تلاعبه بمشروع استثماري تبلغ قيمته 82 مليون دولار واختفائه من سجلات الوزارة.وقال الدليمي في تصريح صحفي، إن “هيئة النزاهة الاتحادية استدعت وزير الصناعة والقيادي في تحالف تقدم خالد بتّال الجغيفي، بسبب تلاعبه في قيمة عقد مبرم مع شركات استثمارية، واختفاء مبلغ 82 مليون دولار من عقود الأنبار، رغم وجود كتب رسمية داخل الوزارة تؤكد تلاعب الجغيفي بوثائق رسمية لتفادي كشف المبلغ وتحويله إلى حسابه الخاص”.وأضاف أن “الجغيفي ارتكب خلال الفترة الأخيرة مخالفات قانونية، من بينها إصدار قرارات بإعفاء عدد كبير من المديرين العامين، وطلب مبالغ مالية تصل إلى أكثر من 400 ألف دولار من أحدهم لإعادته إلى منصبه عبر سماسرة يعملون في مكتب الوزير”، مبيناً أن “هيئة النزاهة تحقق حالياً في ملفات فساد داخل وزارة الصناعة، تتعلق باختفاء مبالغ مالية طائلة دون معرفة مصيرها، وأن عمليات التدقيق في سجلات الوزارة مستمرة لحين كشف المتورطين بسرقة الأموال العامة وإحالتهم إلى القضاء”.

