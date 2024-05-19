تحالف العزم يطالب المحكمة الاتحادية بالتدخل لحسم الرئاسة البرلمانية

تحالف العزم يطالب المحكمة الاتحادية بالتدخل لحسم الرئاسة البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب تحالف العزم، اليوم الاحد، المحكمة الاتحادية بالتدخل العاجل لحماية النظام الديمقراطي بعد احداث جلسة يوم امس، فيما دعا الى تحديد جلسة خلال يومين لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.وقال التحالف في بيان ، إنه “يستنكر بشدة أعمال الشغب والتجاوزات غير المشروعة التي شهدتها جلسة إنتخاب رئيس مجلس النواب ليلة أمس من قبل نواب من كتلة تقدم”، واصفا “حداث يوم امس بالرخيصة والمضرّة بسمعة المجلس والدولة بشكل عام تمثل إعاقة متعمدة للإجراءات الدستورية والسياسية والقانونية الواجب اتباعها”.وتابع أن “هذه الأفعال تعد انتهاكًا خطيرًا للديمقراطية وسيادة القانون في العراق”، مطالباً المحكمة الاتحادية العليا بـ”التدخل العاجل لحماية النظام الديمقراطي ومنع أي جهات من الإضرار بالعملية الانتخابية والإساءة إلى سمعة الدولة العراقية”.وأكد التحالف التزامه “بالمسار الديمقراطي والدستوري في تشكيل السلطات المنتخبة”، داعياً رئاسة مجلس النواب وجميع الأطراف السياسية إلى “الالتزام بالقانون وتحديد موعد جديد وخلال اليومين القادمين بهدف إكمال جلسة الانتخاب بشكل نزيه وشفاف يعكس إرادة الشعب العراقي”.

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