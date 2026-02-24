حزب طالباني: مكونات الإطار مع مرشح حزبنا لرئاسة الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني جمال خليل، اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيس الحزب بافل طالباني إلى بغداد تأتي في إطار تحرك تكاملي لإجراء لقاءات مع قادة الإطار التنسيقي وبقية القوى السياسية، لبحث آخر المستجدات على الساحة العراقية ودفع مسار التفاهمات.وقال خليل، في حديث  صحفي، إن “الزيارة تهدف إلى حسم ملف رئاسة الجمهورية ووضع حد للخلافات السياسية الراهنة”، مبيناً أن “ملف رئاسة الجمهورية تم حسمه، وبانتظار انعقاد جلسة مجلس النواب للمضي بالاستحقاق الدستوري”.وأضاف أن “مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني نزار أميدي هو الأقرب لتولي منصب رئاسة الجمهورية”، مشيراً إلى أن “الظروف الحالية تحتم على الحزبين الرئيسيين في الإقليم الاتفاق على حسم ملف الرئاسة مع بقية المناصب السيادية، بالتوازي مع تشكيل حكومة إقليم كردستان”.وأوضح أن “تحالف الاتحاد الوطني مع حركة الجيل الجديد سيكون وفق ورقة عمل واضحة لتشكيل حكومة الإقليم وحل القضايا العالقة”، داعياً الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى “التعامل مع الملفات الخلافية وفق مبدأ التوازن والشراكة وليس فرض الهيمنة”.

