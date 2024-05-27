رشيد يدعو إلى تطوير عمل بعثات الأمم المتحدة في العراق

رشيد يدعو إلى تطوير عمل بعثات الأمم المتحدة في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد اهمية تطوير عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة في العراق وبما يخدم ترسيخ الأسس الديمقراطية ويضمن مبادئ حقوق الإنسان.وقال بيان للدائرة الاعلامية برئاسة الجمهورية، ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة (يونامي) في العراق جينين هينيس بلاسخارت بمناسبة انتهاء مهام عملها.وثمن الرئيس، خلال اللقاء، ما قدمته بلاسخارت والأمم المتحدة من دعم للعراق في مختلف المجالات سيما مساعدة النازحين ومشاريع دعم المرأة والطفل، مؤكداً استمرار العراق في التعاون مع بعثة يونامي لمجابهة التحديات في مجال البيئة والمناخ والصحة والتعليم وبما يؤمن العيش الكريم لجميع العراقيين، متمنيا لها التوفيق في مهامها الدولية الجديدة.وأكد الرئيس أهمية تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع الأمم المتحدة، مشيرا الى ضرورة تطوير عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة في العراق وبما يخدم ترسيخ الأسس الديمقراطية ويضمن مبادئ حقوق الإنسان.من جانبها، أكدت بلاسخارت حرص الأمم المتحدة الدائم على طريق تعضيد جميع الجهود الرامية إلى معالجة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز السلم الأهلي في العراق، معربة عن شكرها وتقديرها لرئيس الجمهورية على الدعم الذي تلقته منه أثناء مدة عملها في العراق.

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