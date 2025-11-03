شركة “إكسون موبيل” الأميركية تتفاوض مع حكومة السوداني”لتقاسم” الأرباح

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت شركة “إكسون موبيل” للطاقة الأميركية، اليوم الاثنين، أنها تتفاوض مع الحكومة العراقية، بشأن كيفية تقسيم الأرباح في حقل مجنون النفطي.

وقال دارين وودز، الرئيس التنفيذي للشركة، لوكالة رويترز، إن الشركة وقعت اتفاقية لمساعدة العراق في تطوير حقل مجنون النفطي العملاق وتوسيع صادرات النفط، في إشارة لعودة شركة الطاقة الكبرى إلى البلاد بعد عامين.

وأضاف وودز: “لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه قبل التفاوض بشأن المعايير النهائية المرتبطة بهذا التطوير”، وخاصة فيما يتصل بكيفية دفع الأموال لشركة إكسون”.

وتوقع الرئيس التنفيذي لـ”إكسون موبيل”، الانتهاء من ترتيبات تقاسم الأرباح، والتي قال إنها تتوافق مع ممارسات الصناعة.

وكانت شركة إكسون موبيل، قد وقعت اتفاقية مع العراق يوم الأربعاء الماضي لمساعدته في تطوير حقل مجنون النفطي العملاق.

وينتج العراق حاليا حوالي أربعة ملايين برميل من النفط يوميا، ويهدف إلى تجاوز ستة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2029.

ويقع حقل مجنون النفطي على بعد 60 كيلومترا من البصرة في جنوب العراق، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم، إذ يُقدّر احتياطيه بنحو 38 مليار برميل.