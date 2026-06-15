كيف أصبح الاقتصاد لغة العالم الجديدة

مهند محمود شوقي

لم تعد السياسة في الشرق الأوسط كما كانت تُفهم قبل عقود. كانت في السابق مساحة تُدار فيها الشعارات الكبرى، وتتشكل فيها الهويات، وتُحسم عبرها أسئلة الانتماء والولاء. أما اليوم، فقد أصبحت خلف طبقة أعمق وأكثر هدوءاً، طبقة لا تُرى بسهولة لكنها تُحدد اتجاه الدول فعلياً: الاقتصاد.

منذ نشوء الدول الحديثة في المنطقة، لم تكن الخرائط وحدها هي التي رُسمت، بل أيضاً طبيعة الأنظمة ومساراتها الأولى. دول خرجت من ظل الاستعمار وهي تبحث عن معنى ثابت لهويتها، بينما كان العالم من حولها يتغير بوتيرة أسرع من قدرتها على التكيف. ومن هنا تعاقبت المدارس السياسية: القومية التي حملت حلم الوحدة والكرامة، والليبرالية التي بشّرت بالدولة الحديثة والسوق المفتوح، والتيارات الإسلامية التي حاولت إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع من زاوية القيم والعقيدة. ورغم اختلاف هذه المشاريع، بقي سؤال الدولة الأساسي معلقاً: كيف تتحول الفكرة إلاستقرار حقيقي؟اليوم، هذا السؤال لم يُلغَ، لكنه تغيّر. لم يعد النقاش حول “من يحكم؟” فقط، بل حول “كيف تُدار حياة الناس بشكل مستقر وعادل؟”. وهنا يصبح الاقتصاد ليس مجرد أداة، بل معياراً يومياً لقياس معنى الدولة نفسها.لكن هذا التحول يضع الدول أمام معادلة دقيقة، يمكن تلخيصها في ثلاث دوائر مترابطة لا يمكن فصلها: العقيدة التي تأسست عليها الدولة، والتطور الاقتصادي والتكنولوجي، والمجتمع الذي يعيش بينهما.أولاً: كيف نحافظ على التوازن بين العقيدة الأساس والتطور؟الدول التي تفشل غالباً ليست تلك التي تتمسك بعقيدتها، ولا تلك التي تتطور، بل تلك التي تفقد القدرة على الجمع بين الاثنين. فالعقيدة هنا لا تعني الجمود، بل الإطار القيمي الذي يمنح الدولة هويتها واستمراريتها. أما التطور فهو ضرورة الحياة. التوازن الحقيقي لا يكون بالمواجهة بينهما، بل بإعادة تفسير العقيدة بما يسمح لها بالبقاء فاعلة في زمن جديد، دون أن تفقد جوهرها.المشكلة لا تبدأ من التطور، بل من الخوف منه. والخوف، حين يتحول إلى سياسة، يُنتج تجميداً بطيئاً للدولة. في المقابل، الانفتاح غير المنضبط قد يُفقد المجتمع توازنه الداخلي. لذلك فالمطلوب ليس اختيار أحد الطرفين، بل بناء “منطقة وسط حية” تسمح للعقيدة أن تُلهم، وللتطور أن يُترجم دون صدام.ثانياً: كيف ندعم الشباب ونوسع سوق الأوراق المالية؟الشباب اليوم ليسوا مجرد قوة ديموغرافية، بل هم اختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد على الاستمرار. لكن المشكلة ليست في طاقاتهم، بل في غياب القنوات التي تحول هذه الطاقة إلى مشاركة اقتصادية منتجة.توسيع سوق الأوراق المالية لا يعني فقط زيادة عدد الشركات المدرجة، بل يعني خلق ثقافة كاملة جديدة: أن يصبح الاستثمار جزءاً من الحياة اليومية، لا امتيازاً للنخبة. حين يفهم الشاب أن بإمكانه أن يكون شريكاً في شركة وطنية أو مشروع إنتاجي، ولو بمبلغ بسيط، تتحول علاقته بالاقتصاد من انتظار الوظيفة إلى صناعة الفرصة.ولعل التجارب الدولية توضح ذلك. فـسنغافورة لم تصل إلى مكانتها الحالية عبر الموارد، بل عبر بناء ثقة بين المواطن والدولة وسوق مالي منضبط وشفاف. وكوريا الجنوبية جعلت من التعليم والصناعة والتكنولوجيا قاعدة لانطلاق شركاتها العملاقة التي أصبحت اليوم تنافس عالمياً. أما الإمارات العربية المتحدة فقد نجحت في تحويل جزء كبير من اقتصادها إلى منصة استثمارية وخدمية مفتوحة، ربطت السوق المحلي بالعالم عبر تنظيم مرن وجاذب.لكن الدرس المشترك بينها ليس النجاح فقط، بل الثقة. فلا سوق مالي ينمو دون ثقة، ولا ثقة تُبنى دون شفافية وعدالة في القواعد.ثالثاً: كيف ندعم القطاع الخاص وندمجه مع القطاع الحكومي ليكون المواطن هو المستفيد؟التجربة أثبتت أن الدولة التي تحاول أن تقوم بكل شيء تنهك نفسها، وأن القطاع الخاص حين يُترك بلا إطار عادل قد يتحول إلى قوة منفصلة عن المجتمع. الحل ليس في الفصل، بل في التكامل الذكي.الدولة ليست مطالبة بالانسحاب، بل بإعادة تعريف دورها: من منفذ مباشر إلى منظم وشريك ومراقب. والقطاع الخاص ليس بديلاً عن الدولة، بل شريك في الإنتاج والتنمية.وهنا تظهر نقطة مهمة: النجاح الحقيقي لا يُقاس بحجم المشاريع، بل بما يلمسه المواطن في حياته اليومية. وظيفة، خدمة أفضل، تكلفة أقل، أو فرصة أكثر عدالة. أي اقتصاد لا يصل أثره إلى الشارع يبقى ناقصاً مهما بدا قوياً على الورق.ومن النماذج المهمة هنا تجربة ألمانيا التي جمعت بين قوة القطاع الخاص ونظام حماية اجتماعي متوازن ضمن ما يعرف بالاقتصاد الاجتماعي للسوق. والولايات المتحدة الأمريكية التي ربطت الابتكار برأس المال وأسواق المال، فحوّلت الشركات التكنولوجية إلى محرك عالمي للاقتصاد. بينما قدمت الصين نموذجاً مختلفاً يقوم على إدارة الدولة للاتجاهات الكبرى مع ترك مساحة واسعة للنمو الصناعي والتجاري.

وفي الخلفية، لا يمكن تجاهل أن العالم نفسه تغير في إيقاعه. أسواق الأسهم والنفط والعقار والسندات لم تعد تتحرك فقط بالأرقام، بل أيضاً بالإشارة. تصريح سياسي، أو تغريدة، أو حتى توقع قصير، قد يحرك مليارات الدولارات خلال ساعات. هذا ليس مبالغة، بل انعكاس لعالم أصبح فيه الاقتصاد سريع الحساسية، شديد الترابط، وأقرب إلى المزاج العام العالمي منه إلى الحسابات الباردة فقط.هذا الترابط بين السياسة والاقتصاد والإعلام يعني شيئاً واحداً: أن إدارة الدولة اليوم لم تعد إدارة قطاع واحد، بل إدارة “شبكة معقدة” من التأثيرات المتداخلة. ومن لا يفهم هذه الشبكة، قد يجد نفسه خارجها حتى لو امتلك موارد كبيرة.وهنا يظهر تحدٍ أعمق: لم تعد القوة في السيطرة، بل في القدرة على التكيف. لم يعد السؤال من يملك الموارد، بل من يملك القدرة على تحويلها إلى قيمة مستمرة.و تبقى الدولة الحديثة محكومة بثلاثة اختبارات بسيطة لكنها حاسمة:هل تحافظ على هويتها دون أن تنغلق؟هل تفتح اقتصادها دون أن تفقد توازنها؟وهل تجعل المواطن شريكاً فعلياً لا مجرد متلقٍ للنتائج؟الإجابة عن هذه الأسئلة ليست نظرية، بل هي ما يحدد شكل الدول في السنوات القادمة.وفي جوهر كل ذلك تبقى الحقيقة الأهم:الدولة التي تفشل في التوازن بين جذورها ومستقبلها، وبين اقتصادها ومجتمعها، وبين سلطتها ومواطنيها، لا تختفي فجأة… لكنها تتراجع ببطء حتى تفقد قدرتها على التأثير.