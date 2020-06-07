مجلس النواب يخول الكاظمي باستحداث وزارة للتركمان كذيل إداري جديد!

بغداد/شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، امس السبت، على تخويل رئيس مجلس الوزراء باستحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني من اجل تشجيع المكونات والمشاركة في بناء الدولة بحسب تبرير التخويل!.وقبل ذلك، علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت (6 حزيران 2020)، بعد تصويت البرلمان على استكمال الكابينة الوزارية.وقال الكاظمي في تغريدة له على حسابه في تويتر، “استكمالُ الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع اضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال”.وأضاف، “أشكرُ مجلس النواب على تجديد الثقة بالحكومة، خطُ شروعٍ جديد نقطعه بحزم وثبات”.وصوت مجلس النواب، على احسان عبدالجبار اسماعيل وزيراً للنفط، وفؤاد محمد حسين بكي وزيراً للخارجية، وأيفان فائق يعكوب جابر وزيراً للهجرة والمهجرين، ومحمد كريم جاسم صالح وزيراً للزراعة، وعلاء احمد حسن عبيد وزيراً للتجارة، سالار عبدالستار محمد حسين وزيراً للعدل، و حسن ناظم عبد حمادي وزيراً للثقافة والسياحة والاثار، قبل تأدية اليمين الدستورية.