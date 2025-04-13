(محمد سمعان) الرئيس الجديد للجبهة التركمانية

(محمد سمعان) الرئيس الجديد للجبهة التركمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اختارت الجبهة التركمانية، اليوم الأحد، محمد سمعان رئيسا لها خلفا للمستقيل حسن توران.وفي وقت سابق من صباح اليوم قدّم توران استقالته من رئاسة الجبهة التركمانية.وهنأ توران في بيان، محمد سمعان آغا أوغلو بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجبهة التركمانية العراقية. كما أعرب توران عن أمله في أن يشهد العمل السياسي التركماني في المرحلة المقبلة مزيداً من التقدم، بما يعزز من مكانة التركمان في المشهد الوطني العراقي.

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