مساء اليوم..المنتخب المغربي والإسباني على استاد المدينة التعليمية بالدوحة

مساء اليوم..المنتخب المغربي والإسباني على استاد المدينة التعليمية بالدوحة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يشهد الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم الثلاثاء، إقامة مباراتين لتحديد الفريقين المتأهلين لدور ربع النهائي.إذ يحتضن استاد المدينة التعليمية في تمام الساعة السادسة مساءً المباراة المرتقبة بين المنتخب العربي المغربي ونظيره الإسباني.وصعد منتخب المغرب بعد أن تصدر مجموعته برصيد سبع نقاط، ويأمل في التواجد بالدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، فيما جاء المنتخب الإسباني ثانياً في مجموعته بعد المنتخب الياباني.وفي المباراة الثانية يسعى منتخب البرتغال لمواصلة حلمه نحو التأهل لدور الثمانية حينما يواجه منتخب سويسرا في تمام الساعة العاشرة مساءً، على استاد لوسيل. 

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