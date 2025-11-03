مصدر سياسي:الحلبوسي يوزع أتباعه على المناصب بحسب الولاء وليس الكفاءة

مصدر سياسي:الحلبوسي يوزع أتباعه على المناصب بحسب الولاء وليس الكفاءة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي،الاثنين، أن محمد الحلبوسي ينوي ترشيح محمد نوري لرئاسة البرلمان على اساس الولاء وليس الكفاءة. وقال المصدر إن “الحلبوسي ينوي ترشيح محمد نوري لمنصب رئاسة البرلمان العراقي الجديد، رغم وجود شخصيات برلمانية متمرسة داخل الحزب مثل هيبت الحلبوسي، ويحيى المحمدي، ومحمد تميم، وكريم أبو سوده، الذين يمتلكون خبرة طويلة في العمل النيابي”، لافتا إلى أن “محمد نوري لم يمارس عمله كنائب ولو لساعة واحدة”.وأضاف أن “خيارات الحلبوسي الوزارية التي حصل عليها حزبه في الحكومات السابقة لم تكن موفقة، ما يعزز الانطباع بأن القرارات داخل تقدم لا تستند إلى معايير مهنية أو مؤسساتية واضحة”.وتابع المصدر، أن “رئيس البرلمان المقبل لن يكون من الأنبار”، مشيراً إلى أن “الحلبوسي يواجه مشكلتين أساسيتين، أولاهما احتمال استبعاده من قبل المحكمة الاتحادية، وثانيتهما أن المحكمة قد لا تصادق على الأصوات التي يحصل عليها خلال الانتخابات”.وأشار الى أن “المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة رسم لخارطة القوى السنية داخل البرلمان، مع تراجع نفوذ بعض الزعامات التقليدية لصالح وجوه جديدة قد تحمل رؤية مختلفة لإدارة الملف السياسي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *