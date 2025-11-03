مفوضية الانتخابات:استبعاد المرشحين مستمر حتى ما بعد إنتهاء التصويت!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، شمول المرشح المخالف ممن تنظر قضاياهم أمام الجهات المعنية بالاستبعاد حتى لو فاز بالانتخابات، مع حذف أصواته.وقال رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل للإعلام الرسمي ، إنه “لا يوجد وقت محدد لإنهاء عملية الاستبعاد، العملية تستمر إلى ما بعد انتهاء عملية الاقتراع“.وأضاف، أن “العملية مستمرة وفقاً للشكاوى المنظورة لحين رفع أسماء الفائزين إلى المحكمة الاتحادية والمصادقة عليها، حتى لو فاز المرشح بالانتخابات يتم استبعاده وتحذف أصواته ولا تذهب للقائمة التي رشح فيها“.

