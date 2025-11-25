مفوضية الانتخابات تستبعد المرشح الفائز (مهند الخزرجي) لفقدانه حسن السيرة والسلوك

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهرت وثيقة صادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ، اليوم الثلاثاء (25 تشرين الثاني 2025)، قرارا يقضي باستبعاد المرشح الفائز النصاب من منظمة بدر “مهند الخزرجي” بانتخابات تشرين 2025 لعدم توفر شرط “حسن السيرة والسلوك”.أدناه نص الوثيقة كما وردت لـ”بغداد اليوم”:

