مفوضية الانتخابات:(10) مراكز إعلامية في الكرخ و(5) في الرصافة
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أسماء المراكز الإعلامية الخاصة بيوم الاقتراع في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، إذ حددت (10) مراكز إعلامية في الكرخ و(5) في الرصافة، موزعة بين مراكز تصويت عامة وخاصة لتسهيل تغطية العملية الانتخابية أمام وسائل الإعلام.

