خبير مائي:إتفاقية المياه بين العراق وتركيا تفتقر إلى الغطاء القانوني
الموسم الانتخابي..السوداني:سامراء تستحق الخدمات بما يليق بمكانتها التاريخية
مفوضية الانتخابات:1550 صحفياً محلياً ودولياً سيشاركون في تغطية الانتخابات المقبلة
النجيفي:نرفض السلاح المنفلت وغياب العدالة ودولة الميليشيات
حزب طالباني يرفض وصف مسرور بأن كركوك مدينة “محتلة”
تحالف الانبار:استدعاء وزير الصناعة من قبل النزاهة “لتلاعبه” بمبلغ (82)مليون دولار
ائتلاف المالكي:إتفاق المياه مع تركيا مقابل النفط غير واقعية ومصيرها الفشل
القضاء يقرر إبطال بيع العقارات من خلال المصارف
خبير اقتصادي:الاستثمارات التركية المائية في العراق ستهدد وجوده
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
البرلمان العراقي لا يمثل الشعب بل بوابة الثراء والنفوذ
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
مصدر:بعد تحكم تركيا على العراق عسكرياً ومائياً ومالياً باشرت بنصب أبراج اتصالات في شمال البلاد
السوداني:الحشد باق ما دمت رئيسا للحكومة الحالية والمقبلة
الإطار يشكر نفسه على قيادة العراق والنجاحات الساحقة التي قدمها للبلد!!!
الإعلام التركي:بلادنا فرضت سطوتها على العراق عسكرياً ومائياً ومالياُ
