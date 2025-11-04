مفوضية الانتخابات:1550 صحفياً محلياً ودولياً سيشاركون في تغطية الانتخابات المقبلة

مفوضية الانتخابات:1550 صحفياً محلياً ودولياً سيشاركون في تغطية الانتخابات المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، عن اعتماد 304 مراقبين دوليين حتى الآن، فيما أشارت إلى أن نحو 1550 صحفياً محلياً ودولياً سيشاركون في تغطية الانتخابات البرلمانية المرتقبة.وقال المستشار القانوني للمفوضية، حسن سلمان، في تصريح صحفي، إن “عدد المراقبين الدوليين المعتمدين بلغ 304 مراقبين حتى الآن، وهذا العدد قابل للزيادة حتى اليوم الأخير المخصص لاعتماد المراقبين من قبل المفوضية”.وأضاف أن “المراقبين توزعوا بين سبع سفارات وثلاث معاهد ومنظمات دولية”، مرجحاً أن “تشارك كل من الجامعة العربية والأمم المتحدة في مراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤها في الحادي عشر من الشهر الجاري”.وأشار إلى أن “الانتخابات الحالية تتميز باعتماد البطاقة البايومترية حصراً في عملية التصويت، الأمر الذي يعزز من أمن وسلامة العملية الانتخابية ويضمن حماية أصوات الناخبين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *