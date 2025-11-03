نائب:الحشد الشعبي وراء نزوح وتهجير العراقيين خدمة للمشروع الإيراني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، شريف سليمان إن “مؤتمر حقوق شعوب العالم الذي عُقد في موسكو الشهر الماضي كان محطة مهمة للتعريف بواقع النازحين في العراق”، مشيرا الى أن “هناك أكثر من عشرين ألف عائلة ما زالت تقطن المخيمات، فضلًا عن أعداد أخرى أكبر من النازحين المقيمين خارجها”.وكشف النائب، عن ابداء روسيا استعدادًا لتقديم الدعم اللازم لإعادة جميع العائلات النازحة إلى مناطقها وإنهاء معاناتها”، مؤكدًا “وجود تنسيق وتفاهم مشترك مع الجهات المعنية لتنفيذ مشاريع ميدانية تسهم في تهيئة الظروف المناسبة للعودة”.وأشار سليمان، إلى “نية الجانب الروسي زيارة المخيمات قريبًا بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ويأتي ذلك ضمن الجهود الدولية الرامية إلى دعم العراق في إنهاء أحد أبرز الملفات الإنسانية العالقة منذ سنوات جراء جرائم وإرهاب الحشد الشعبي الإيراني”.وشدد النائب، على أهمية أن ترافق هذه الجهود الدولية إجراءات داعمة داخل البلاد، من بينها تخصيص صندوق أو موازنة خاصة بملف النازحين، بما يسهم في تنفيذ برامج العودة الطوعية وتسريع صرف منحة العودة التي تساعد في تحسين أوضاع العائلات المتضررة، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

