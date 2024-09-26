نائب:العراق في ظل حكومتنا الإطارية “حمامة سلام”

نائب:العراق في ظل حكومتنا الإطارية “حمامة سلام”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة دعم الدولة محمد الزيادي، اليوم الأربعاء (25 أيلول 2024)، أن العراق يعلب دورًا حيويًا ومهمًا في المنطقة والعالم، في ظل الازمات المختلفة، لافتا إلى أن هذا الدور مكّن العراق من إعادة دوره المحوري.وقال الزيادي في حديث صحفي، ان” موقف العراق واضح ومعلن فهو مع سياسة الحياد وعدم الدخول ضمن سياسة المحاور، وهذا الامر مكنه في إعادة دوره المحوري والمهم في المنطقة والعالم، وجعله يعمل على وساطات ما بين الدولة المختلفة فيما بينها ونجح بذلك”.وبين، ان “العراق داعم للشعوب والدول العربية والإسلامية ومواقفه كانت سابقة لكل الدول بشأن ما حدث في غزة من خلال تقديمه كل المساعدات الممكنة وكذلك الان يعمل على تقديم كل ما يمكن الى لبنان، فالعراق لديه أدوار إنسانية ودبلوماسية لمواجهة أي ازمة تمر بها أي من دول المنطقة”.

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