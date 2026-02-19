نائب:المناصب جاهزة لتوزيعها على أحزاب المحاصصة

نائب:المناصب جاهزة لتوزيعها على أحزاب المحاصصة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري جاسم عطوان، اليوم الخميس، أن الأيام المقبلة ستشهد حسم ملف تسمية مرشحي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، مشدداً على أن ذلك سيساهم في إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تشهدها العملية السياسية بسبب الصراعات الحزبية على المناصب.وقال عطوان في حديث صحفي، إن “الخلافات الحزبية حول المناصب السيادية عطلت الاستحقاقات الدستورية وأثرت على تشكيل الحكومة الجديدة، والقوى السياسية باتت تدرك خطورة استمرار هذا الانسداد، ولذلك هناك توجه جاد لحسم الترشيحات قريباً”.وأضاف أن “تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء سيمثل خطوة أساسية في إعادة تفعيل العملية السياسية والمضي نحو تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات”، مشيراً إلى أن “البرلمان سيعمل على تسهيل هذه الإجراءات لضمان تجاوز الأزمة”.ولفت عطوان إلى أن “المصلحة الوطنية تقتضي تغليب الحوار والتوافق على الصراع الحزبي، لأن الشعب العراقي ينتظر حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية”، مؤكداً أن “الأيام القادمة ستكون حاسمة في إنهاء حالة الجمود السياسي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *