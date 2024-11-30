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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
نائب:أكثر من (40) مليار ديناراً سرقت من حسابات محافظة ديالى
نائب:منع استغلال المنصب ضمن تعديلات قانون الانتخابات
نائب إطاري:هناك (10) استجوابات اخذت مسارها الاجرائي لتفعيل الدور الرقابي
مصدر سياسي:أمريكا أبلغت إيران من خلال حكومتها في بغداد سحب ميليشياتها في سوريا
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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
نائب:أكثر من (40) مليار ديناراً سرقت من حسابات محافظة ديالى
نائب:اعتراضات نيابية على زيادة كلفة انتاج النفط من الإقليم في موازنة 2025
وكالة “فيتش”:نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى( 56.5 %)في 2026
اليوم..أسعار صرف الدولار= 151000 ديناراً
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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وكالة “فيتش”:نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى( 56.5 %)في 2026
الإنسان النيابية:التعذيب في السجون العراقية انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية
حكم غيابي بحق (نور زهير وهيثم الجبوري ورائد جوحي) بجريمة سرقة المال العام
مصدر حشدوي:سنضرب حلفاء إسرائيل من الدول العربية إذا تم استهداف مقرات الحشد
رشيد:العلاقة مع الحبيبة إيران زواج كاثوليكي
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