نائب:منع استغلال المنصب ضمن تعديلات قانون الانتخابات

نائب:منع استغلال المنصب ضمن تعديلات قانون الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اقر النائب كاظم الطوكي، السبت، بان هناك قوى سياسية عدة تدعم طرح تعديلات على قانون انتخابات الحالي.وقال الطوكي في حديث صحفي، ان” وجود قوى سياسية عدة تسعى الى إجراء تعديلات محددة على قانون الانتخابات الحالي ليس سرا وهو معلن والامر ياتي في اطار تجاوز بعض السلبيات التي خلقتها الانتخابات الماضية من ناحية استغلال المناصب الحكومية والانجازات في كسب الأصوات”.واضاف ان” المتغيرات تتعلق بكيفية التعامل مع المسؤولين المرشحين للانتخابات ومنع استغلال أي منجزات او الاموال العامة اضافة الى تغيرات في نسب سانت ليغو وفق مسارات محددة تعطي مرونة اكبر في حساب الأصوات”.واشار الى ان” الأشهر المقبلة هي من ستحسم الجدل حول المضي بالمتغيرات خاصة وان اذا توفر الدعم السياسي سيكون تمرير التعديلات سهلا ويمكن تطبيقه فعليا في الانتخابات القادمة”.يذكر ان قانون الانتخابات الحالي يواجه انتقادات في بعض فقراته من قبل كتل سياسية عدة وهناك جهود لطرح اكثر من مسودة لتغيره”.

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