هجمات صاروخية بين موسكو وكييف تستهدف طاقة البلدين

بغداد/ شبكة أخبار العراق- تبادلت موسكو وكييف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة عبر الحدود، حيث شنت أوكرانيا هجوماً كبيراً بالصواريخ على روسيا واستهدف منشات الطاقة، فيما ردت موسكو باستهداف البنية التحتية للطاقة في ميكولايف.وقال الجيش الأوكراني أمس إنه ضرب مستودعاً للنفط في منطقة كالوجا بغرب روسيا، واستهدف أيضاً «عدداً من الأهداف المهمة» في منطقتي بريانسك وكورسك الروسيتين المتاخمتين لأوكرانيا، في أحدث هجوم عبر الحدود على منشآت الطاقة، فيما أسقط 71 من أصل 145 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.من جهتها، قالت روسيا إن دفاعاتها الجوية أسقطت ثمانية صواريخ بالستية أطلقتها أوكرانيا.وقال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا إن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وذكر أن المهندسين تمكنوا من إعادة الكهرباء إلى معظم المستهلكين المتضررين من انقطاع التيار في أعقاب الهجوم. وقال شهود عيان إن كورسك تعرضت لهجوم كبير بصواريخ أجنبية الصنع وتسبب حطام مسيرات أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية في نشوب حريق في منشأة صناعية جنوب غرب موسكو.