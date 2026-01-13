آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
غداً..طائرة عراقية محملة بمساعدات إنسانية إلى أهالي غزة
اليوم..أسعار صرف الدولار = 147000 ديناراً
بدلا من إلغاء رواتب رفحاء الكارثية وتخفيض رواتب الحيتان..السوداني يذهب الى بيع سيارات الدولة المستهلكة وإيقاف البعثات الدراسية لمعالجة صفر على الشمال من العجز المالي!
كل بياناتهم..خدمة المواطن وتعزيز الاستقرار والواقع عكس ذلك تماماً
فصيل حشدوي يهدد أمريكا في حال استهداف إيران عسكرياً!!
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
اليوم..أسعار صرف الدولار = 147000 ديناراً
بدلا من إلغاء رواتب رفحاء الكارثية وتخفيض رواتب الحيتان..السوداني يذهب الى بيع سيارات الدولة المستهلكة وإيقاف البعثات الدراسية لمعالجة صفر على الشمال من العجز المالي!
هيا نضحك ..السوداني: أكملت الإصلاح المالي والاقتصادي!
نائب سابق:( 300) تريليون ديناراً العجز المالي بسبب الفساد والخيانة
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
-
- رياضية
- تحقيقات
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
فصيل حشدوي يهدد أمريكا في حال استهداف إيران عسكرياً!!
القنصل الإيراني في البصرة: الحشد الشعبي أوقف توسع التظاهرات داخل إيران
مصدر إطاري: الزعامة الإطارية تنتظر قرار خامنئي في حسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة
كتلتا المالكي والسوداني يلتقيان من أجل تقسيم كعكة العراق
مصدر إطاري:المالكي محرر العراق والقاضي على الفساد والصادق الأمين هو الإقرب لرئاسة الحكومة المقبلة!!!
-
- اذاعة INN