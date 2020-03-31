إيران:الحشد الشعبي سيفشل إسقاط حكم المقاومة الإسلامية في العراق!

إيران:الحشد الشعبي سيفشل إسقاط حكم المقاومة الإسلامية في العراق!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر الدبلوماسي الإيراني السابق امير موسوي، الثلاثاء، من اقلاب أمريكي في العراق لإسقاط حكم الشيعة ومحور المقاومة الإسلامية  ، فيما أكد امتلاك العراق ادلة على مخطط الانقلاب العسكري الذي تنوي أميركا القيام به.وقال موسوي في حوار متلفز ، إن “ أمريكا تخطط لإسقاط حكم الشيعة ومحور المقاومة في العراق بعد  المناوات الاميركية الاماراتية تضمنت التدريب على اقتحام سجن شبيه بسجن الحوت في الناصرية الذي يضم ارهابيين”.وأضاف موسوي، أن “الانقلاب العسكري الأميركي معلومة حقيقية وقد وصلنا عبر طرق استخبارية”، لافتا إلى أن ” ادلة الانقلاب العسكري الأميركي بحوزة الجانب العراقي”.وشدد موسوي على أن “ إيران لن تقف مكتوفة الايدي وهي ترى أميركا تمزق العراق”، مؤكدا أن “الحشد الشعبي سيكون بالمرصاد للمخطط الأمريكي  ”.وكان سجن غويران المركزي في ريف الحسكة شمال شرق سوريا الذي يضم ثلاثة الاف “داعشي” شهد تمردا نفذه “دواعش” حيث سيطروا على الطابق الارضي قبل ان يتمكنوا من الهروب.

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