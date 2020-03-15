ائتلاف المالكي:وجود القوات الأمريكية في العراق أخطر من فيروس كورونا!

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف “دولة القانون”، النائب منصور البعيجي، الاحد (15 آذار 2020)، أن بقاء القوات الامريكية على الاراضي العراقية أشد خطورة من فايروس كورونا على الشعب العراقي، على حد تعبيره.

وذكر المكتب الإعلامي للبعيجي في بيان ، أن “الأخير طالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات وقرارات صارمة بتنفيذ قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الاجنبية من أراضينا، على اعتبار ان بقاء هذه القوات داخل الاراضي العراقية هو اشد فتكاً من فايروس كورونا على ابناء الشعب العراقي بجميع طوائفه”.

وأضاف، أن

“استهداف معسكر التاجي بصواريخ كاتيوشا واتهام فصائل المقاومة المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي، ما هو الا مسرحية وصنيعة من قبل الامريكان، حتى يستخدموها ذريعة لاستهداف مؤسساتنا الامنية والمدنية بشكل صارخ، واستخدامها وسيلة لإبقاء قواتهم مدة اطول داخل الاراضي العراقية”.

وطالب البعيجي “الحكومة العراقية بأن تقوم بواجبها للدفاع عن سيادة البلد وتتخذ كافة الإجراءات من تقديم دعوى ضد القوات الامريكية لدى مجلس الامن الدولي، واشعار هذه القوات المتواجدة على اراضينا بالانسحاب بأسرع وقت ممكن ولامكان لهم داخل الاراضي العراقية”.