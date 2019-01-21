الثقافة النيابية تناقش مقترح قانون صندوق دعم السينما العراقية

الثقافة النيابية تناقش مقترح قانون صندوق دعم السينما العراقية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، اليوم الاثنين، وقوفها بوجه الفساد بجميع اشكاله لحماية حياة المواطن العراقي ، فيما ناقشت مقترح قانون دعم السينما العراقية.وذكرت اللجنة في بيان ، انها “وخلال استضافتها مفتش عام وزارة الثقافة والسياحة والاثار علي حميد لدى في البرلمان ، بحثت عددا من القضايا والملفات التي تخص جميع القطاعات التابعة للوزارة، مشيرة انها ناقشت معه الملفات السابقة التي تشوبها بعض الشبهات”.الى ذلك قالت “رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية سميعة الغلاب ان لجنتها ستقف بوجه الفساد بجميع اشكاله وعدم السماح لمن تسول نفسه الاثراء على حساب المال العام وحياة المواطن العراقي”.من جانب منفصل ناقشت اللجنة مقترح قانون صندوق دعم السينما العراقية ،فيما استمعت لوفد دائرة السينما والمسرح لمناقشة الرؤى التي قدمتها الاطراف المعنية بالموضوع.وبينت اللجنة انها ستعمل على دراسة مقترح القانون وتقديمه للقراءة الاولى ومن ثم ارساله للحكومة, موضحة ان من اولويات اللجنة النهوض بقطاع السينما العراقية وتطويرها من اجل مواكبتها لصناعة السينما في المنطقة.

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