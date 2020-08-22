الجبهة العربية في كركوك ترفض غرف التنسيق المشترك مع البيشمركة

الجبهة العربية في كركوك ترفض غرف التنسيق المشترك مع البيشمركة
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كركوك/شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم السبت، أن غرف التنسيق المشتركة بين البيشمركة والقوات العراقية مرفوضة لآنها ستمهد لعودة البيشمركة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها.وقال الشمري في حديث صحفي: “نستغرب صمت نواب المكون العربي في كركوك والمحافظات الأخرى من نينوى وديالى وكذلك القوى السياسية بهذه المناطق، إذ لم يكن لديهم مواقف واضحة تجاه رفض أي عودة للبيشمركة إلى كركوك”.وأضاف، أن “غرف العمليات والتنسيق يجب أن تكون في بغداد أو أربيل أو خارج كركوك كأن يكون على الحدود بين كركوك والسليمانية أو مع حدود محافظة أربيل ولا ينبغي أن تكون بالداخل لأنه واضح بأنه تمهد لعودة سريعة للبيشمركة”.وأشار إلى أنه “ينبغي استكمال خطة فرض القانون على باقي مناطق محافظتي كركوك ونينوى، لآن بعض المناطق ماتزال تحت سيطرة الإقليم وكذلك يجب فتح الطرق الرابطة بين الموصل وكركوك وسيطرة القوات الاتحادية على تلك المناطق”.

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