الخونة وسراق المال العام وقتلة الأبرياء ..لاتقبل عمرتهم

الخونة وسراق المال العام وقتلة الأبرياء ..لاتقبل عمرتهم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، امس الأحد 25/6، مناسك العمرة لبيت الله الحرام في مكة المكرمة.وأظهرت صور، نشرها المكتب الإعلامي للكاظمي، الأخير وهو يؤدي مناسك العمرة لبيت الله الحرام، بعد وصوله إلى السعودية مساء يوم أمس. يذكر ان الله لايقبل هذه العمرة من خائن ولص وذراع إيراني شارك في تدمير بلده وظلم أهله وشارك في قتل الأبرياء. 

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