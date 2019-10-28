العبادي:على رئاسة القضاء العراقي عدم الدخول في معركة ضد الشعب

العبادي:على رئاسة القضاء العراقي عدم الدخول في معركة ضد الشعب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا زعيم تحالف النصر، ورئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، رئاسة القضاء بالحفاظ على استقلاليته وعدم زجه في معركة، ضد الشعب.وقال العبادي في تغريدة عبر منصته بـ”تويتر”، إن “العدل أساس الملك”، مضيفا :”انهم يريدون استغلال الاوضاع لتصفية الحسابات مع كل من ينتقدهم ويكشف زيفهم ، لقد ابتدأوا بقتل الناشطين والمتظاهرين وقنصهم، ثم الترويع بالخطف والتغييب تحت سمع الدولة ونظرها، والان يستغلون القضاء “.وأضاف :”على رئاسة القضاء الحفاظ على استقلال القضاء وعدم زجه في معركة ضد الشعب”.

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