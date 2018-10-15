الفياض يعود لمنصبه السابق

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مكتب مستشار للأمن الوطني فالح الفياض، اليوم الاثنين، عودة الاخير لجميع مناصبه لحين حسم الدعوى.وقال مدير مكتبه ، إنه ” لقد صدر قرار محكمة القضاء الاداري العليا بإيقاف العمل بإجراءات تنفيذ الامر الديواني والذي اصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي المنتهية ولايته بشأن اعفاء فالح الفياض”.وأضاف انه ” من الناحية القانونية فأن الفياض سيعود لجميع مناصبه لحين حسم الدعوى”.وكانت محكمة القرار الاداري تنص على الغاء قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بإعفاء فالح الفياض من جميع مناصبه.واصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي المنتهية ولايته، في 30 آب الماضي، امرا ديوانيا باعفاء فالح الفياض من مهامه مستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.