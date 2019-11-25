القانونية النيابية:قانون الانتخابات الجديد يواجه اعتراضات من بعض الكتل السياسية

القانونية النيابية:قانون الانتخابات الجديد يواجه اعتراضات من بعض الكتل السياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود ،الاثنين، أن قانون الانتخابات يواجه اعتراضا كبيرا من قبل بعض الكتل السياسية، مبينا أن جميع المناقشات ستطرح في جلسة اليوم لمناقشة وجهة الاعتراض.وقالت محمود في تصريح  صحفي، إن “أعضاء مجلس النواب بانتظار عقد جلسة البرلمان لطرح القانون لمناقشة قانون الانتخابات قبل القراءة الثانية”.وأضافت أن “القانون يواجه اعتراض من بعض الكتل السياسية وهناك اختلاف كبير بشأن تمرير القانون الذي ورد من الحكومة إلى مجلس النواب”.وكان النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي أكد في تصريح سابق ، أن قانون الانتخابات كان من اسرع القوانين التي تمرر داخل البرلمان، ومن المؤمل حسم قراءته الثانية خلال جلسة اليوم. 

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