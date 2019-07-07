القانونية النيابية تزف البشرى لنواب دكاكين الأحزاب بوصول الوجبة الأولى من مناصب الدرجات الخاصة

القانونية النيابية تزف البشرى لنواب دكاكين الأحزاب بوصول الوجبة الأولى من مناصب الدرجات الخاصة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، الاحد (7 تموز 2019)، عن وصول 73 درجة خاصة الى مجلس النواب، لغرض حسمها خلال الأيام المقبلة. وقال عضو اللجنة، سليم همزة، في حديث  صحفي، إن “قضية حسم ملف الدرجات الخاصة، لغاية الآن مازال قيد النقاش”، مبيناً أن “هناك اكثر من 73 درجة الآن في مجلس النواب لغرض حسمها بين الكتل السياسيّة”. وبين همزة، ان “هناك 500 درجة خاصة أيضا، سيتم حسمها بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب، لاسيما وان قسماً من هذه الدرجات يكون حسمها من قبل رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وبعضها من اختصاص مجلس النواب”.وكانت الرئاسات الثلاث، قد قررت السبت (29 حزيران 2019)، تأجيل حسم ملف إدارة الدولة بالوكالة إلى نهاية تشرين الأول المقبل.

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