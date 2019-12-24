القيادي في تحالف البناء الحلبوسي يرد على برهم صالح بأن تحالفه هو الكتلة الأكبر وسائرون ترفض

القيادي في تحالف البناء الحلبوسي يرد على برهم صالح بأن تحالفه هو الكتلة الأكبر وسائرون ترفض
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أجاب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، الرئيس برهم صالح بأن الكتلة الأكبر في المجلس هي البناء.وقالت مصادر برلمانية، إن “رئيس البرلمان سلم رئيس الجمهورية كتابا بشأن الكتلة الأكبر”.وأضافت، أن “الحلبوسي أكد للرئيس ان البناء هي الكتلة الأكبر في البرلمان”.وكان رئيس الجمهورية قد خاطب البرلمان بوقت سابق، لتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي يقع على عاتقها اختيار رئيس الحكومة.واكدت المصادر ان رد الحلبوسي بأن البناء هو الكتلة  الأكبر جاء تنفيذا للأمر الايراني الموجه اليه ،واوضحت المصادر ان هناك اعتراض من سائرون على رد الحلبوسي .

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