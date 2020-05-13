الكاظمي يؤكد على مهنية المؤسسة العسكرية

الكاظمي يؤكد على مهنية المؤسسة العسكرية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، على إبعاد المؤسسة العسكرية عن التسييس والمصالح الفئوية.وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجرى، صباح اليوم، زيارة الى وزارة الدفاع ، وكان في استقباله وزير الدفاع وكبار القادة والضباط” .وأضاف، أن “الكاظمي عقد فور وصوله مقر الوزارة اجتماعا بحضور وزير الدفاع الفريق الركن جمعة عناد الجبوري وقادة التشكيلات والضباط والآمرين”.وأكد الكاظمي، على “إلتزام المؤسسة العسكرية بمهامها الوطنية والمهنية وفرض هيبتها وإحترامها والدفاع عن سيادة العراق وأمنه وإستقراره،  وأن تكون لجميع العراقيين وتحرص على أداء واجبها في حماية الشعب العراقي ونظامه الديمقراطي والإبتعاد عن التسييس والمصالح الفئوية”، مشددا على “الاستمرار بمحاربة داعش والتصدي لأي إعتداء إرهابي ومنع إستخدام السلاح خارج الدولة”.وحيا الكاظمي شهداء وجرحى القوات المسلحة وجهود الضباط والمراتب في مختلف الصنوف والتشكيلات .بحسب البيان.

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