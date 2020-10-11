الكاظمي يتلقى دعوة رسمية لزيارة تركيا

الكاظمي يتلقى دعوة رسمية لزيارة تركيا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تلقى رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، الأحد، دعوة رسمية لزيارة تركيا.وذكر بيان للمكتب الإعلامي، لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أن الأخير “استقبل بمكتبه في بغداد، اليوم، السفير التركي في بغداد فاتح يلدز”.وأضاف البيان، أن “اللقاء جرى خلاله مناقشة مسارات العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين”.وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن “التعاون العراقي التركي مهم جدا ويجب تطويره وازالة كل العقبات وحل المشكلات التي تقف في طريقه من اجل خلق علاقات متوازنة قائمة على اساس المصالح المشتركة”.من جانبه أشار يلدز إلى “توجيه  دعوة  للكاظمي لزيارة تركيا في اقرب وقت”، مشددا على “اهمية العلاقات التركية العراقية وضرورة تطويرها في كافة المجالات”.

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