الكاظمي يلتقي رئيس الوفد الكردي في واشنطن

الكاظمي يلتقي رئيس الوفد الكردي في واشنطن
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس وفد إقليم كردستان إلى الولايات المتحدة فوزي الحريري، اليوم السبت (2020/8/22) إن وفد الإقليم اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وأضاف الحريري في تصريح صحفي، أن “وفد إقليم كردستان دُعي إلى استئناف الحوار مع بغداد لحل المشاكل العالقة بين الطرفين”.وأشار الحريري، الذي يشغل منصب رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، إلى تفاصيل اللقاء الذي عقده الوفد الكردي مع الكاظمي في واشنطن. وقال إن “الكاظمي شكر وفد الإقليم على مشاركته ودعمه للمحادثات مع وزارة الخارجية الأمريكية في مختلف المواضيع، ولفت إلى أن رئيس الوزراء العراقي أكد وجود مشاكل اقتصادية كثيرة في العراق”.

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