الكمارك … تعتمد انظمة رقمية متطورة لادارة الموارد البشرية ونظام التصريحة الالكترونية .

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة الكمارك العراقية عن أعتمادها الأنظمة الرقمية المتطورة لادارة الموارد البشرية ونظام التصريحة الالكترونية .وفي بيان لها اليوم الأثنين، ترأس مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر الزبيدي في مقر الهيئة اجتماعا ضم عدد من مدراء اقسام مقر الهيئة و مبرمجين مكلفين بأعداد برامجيات لادارة نظامين الاول لادارة التصريحة الألكترونية و النظام الثاني لادارة الموارد البشرية .وأضاف البيان ان كوادرها اعدت نظامين الاول لإدارة التصريحة الكمركية الذي اعتمد تقنية حديثة ستوفر عدت نقاط منها:

● الغاء الترحيل الشهري للمعاملة الكمركية كون الترحيل اصبح الكترونيا وبصورة مباشرة .

● التلاعب والتزوير بالوصل الكمركي.

● جدولة وتنظيم الاعفاءات بقاعدة بيانات دقيقة .

● ربط اقسام كل مركز حدودي مع مقر الهيئة .

● تسجيل بيانات وكلاء الاخراج الكمركي والمستوردين .

● واجهة الكترونية للامور الكمركية التي تشمل الأعفاءات والرسوم المؤجلة .

● معرفة الكميات المصرح بها والكميات المستقطعة ومعرفة الكميات الباقية .

● تضمين الرمز المنسق لمعرفة المواد حسب الكمية و الفئة و معرفة الكميات المتبقية .

● النظام له القدرة على سرعة انجاز التصريحة الالكترونية بسرعة قصوى وكشف التصاريح الكمركية المزورة مع امنية عالية للبيانات .

فيما اوضحت تفاصيل ، النظام الثاني والذي سيدير الموارد البشرية العاملة في الهيئة حيث صمم نظام بتقنية حديثة تعد الهيئة اول دائرة حكومية تطبق هكذا نظام سيحقق عدد من الاهداف منها :-

● حفظ كافة حركات الموظف الأدارية .

● معرفة حركة الملاك .

● يوفر تقارير متنوعة حسب الطلب .

واكدت ، ان هذه الخطوة تأتي في اطار الخطوات الجادة والمتسارعة من الهيئة للأنتقال الى العالم الرقمي ومغادرة التعامل الورقي لتصبح من اول الدوائر المساهمة بالانتقال الى الحكومة.