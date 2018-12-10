المالكي:لو ألعب لو أخربط الملعب..أنا النائب الشيعي الوحيد لبرهم صالح!!

المالكي:لو ألعب لو أخربط الملعب..أنا النائب الشيعي الوحيد لبرهم صالح!!
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الإثنين، 10 كانون الأول، 2018، عن وجود اتفاق يقضي بتسلمه منصباً رفيعاً بالدولة العراقية.وقال المالكي، في تصريح صحفي له بعد اجتماعه مع قاسم سليماني: إن “رئيس الجمهورية (برهم صالح)، مصمم على أن أكون النائب الأول له”، مضيفا “لكن الاخوة السنة لم يحسموا أمرهم بشأن المرشح لمنصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية”.واردف: “وربما يكون مرشح السنة هو سليم الجبوري، لتُقدم الأسماء الى مجلس النواب، للمصادقة عليها.واكد المالكي ،لن أقبل ترشيح أي نائب شيعي غيري لبرهم صالح.هذا وذكر مصدر سياسي اليوم، ان الغاية من ترشيح سليم الجبوري لكونه ضعيف ومأمور بيد المالكي الداعم له ، واضاف المصدر في حال تولي المالكي المنصب سيكون هو رئيس الجمهورية الفعلي وسيقوض من نشاط صالح  خاصة في مجال تنفيذ الأجندة الايرانية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *