اليوم.. سبع مباريات ضمن دوري الكرة الممتاز

اليوم.. سبع مباريات ضمن دوري الكرة الممتاز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تقام في بغداد والمثنى والديوانية والنجف والبصرة اليوم الخميس، سبع مباريات ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.ويستضيف فريق النفط على ملعب الصناعة فريق الحسين، فيما يحل فريق النجف ضيفا على السماوة، بينما يتواجه فريقا الكهرباء والصناعات الكهربائية على ملعب التاجي.ويحل الزوراء ضيفا على فريق الديوانية، بينما يحل فريق اربيل ضيفا على فريق نفط الوسط في النجف، فيما يستضيف البحري في البصرة فريق الحدود، في حين يحتضن ملعب الشعب الدولي القمة الجماهيرية بين فريقي القوة الجوية والطلبة.يشار الى ان فريق الشرطة حصد لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي قبل جولتين من نهايته.

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