اليوم..مواجهة بين يوفنتوس وسامبدوريا للدفاع عن لقب “الكالتشيو”

اليوم..مواجهة بين يوفنتوس وسامبدوريا للدفاع عن لقب “الكالتشيو”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- يلتقي فريق يوفنتوس مع ضيفه سامبدوريا، في المواجهة المقرر إقامتها اليوم الأحد، على ملعب إليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.ويبدأ اليوم في حملة الدفاع عن لقب “الكالتشيو” الذي توج به في الموسم الماضى للمرة التاسعة توالياً، ويتسلح اليوفي بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل تحقيق انطلاقة قوية تليق بحامل لقب الدوري الإيطالي.وتألق “الدون” مع منتخب بلاده في المواجهة التي شارك فيها ضد السويد في دورى الأمم الأوروبية، حيث سجل ثنائية وصل فيها للهدف الدولي رقم 101.ويفتقد يوفنتوس لمجهودات العديد من اللاعبين في الجولة الافتتاحية لـ”الكالتشيو” على رأسهم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، رغم مشاركته في جزء من التدريبات لكنه لن يستطيع المشاركة، بالإضافة إلى البرازيلي أليكس ساندرو الذي يغيب لمدة 15 يوماً بسبب معاناته من إصابة فى عضلة الفخذ الأيمن، تعرض لها خلال تدريبات “السيدة العجوز”.وأكد المدير الفني لفريق يوفنتوس، أندريا بيرلو، على صعوبة مواجهة ضيفه سامبدوريا: “رانييري مدرب رائع، والمباراة لن تكون سهلة، نحن جاهزون، أريد أن أرى ما قمنا بالإعداد له، البحث عن الكرة والسيطرة على الملعب، نقوم بذلك بشكل جيد، واللاعبون مهتمون بالأمر”.وأضاف: “التشكيل يعتمد على العناصر المتاحة لكى تحصل على الأفضل، بوفون وكيليني وبونوتشي يتصرفون بطريقة احترافية للغاية، ينادون علي بالمدرب، علينا نبدأ الموسم الجديد من الصفر وبرغبة قوية وشراسة، هذا ما سأقوله للاعبين”.واختتم: “ليس لدى أي شكوك، متأكد أنني أدرب يوفنتوس وهو فريق غني بالألقاب، كان من السهل عليا الاسترخاء والشعور بأن الأمور جيدة”. 

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