بومبيو:فرض أسماء من قبل إيران لرئاسة الوزراء في العراق غير مقبول

بومبيو:فرض أسماء من قبل إيران لرئاسة الوزراء في العراق غير مقبول
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تدعم أي رئيس وزراء عراقي يريد النهوض ببلاده.وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقده بمبنى وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن، “ندعم أي رئيس وزراء عراقي يريد النهوض ببلاده ونريد ان نرى عراقاً مستقرا، ونخشى من طرف مقرب من ايران يريد فرض أسماء معينة لرئاسة الوزراء العراقية”.وأضاف، “نراقب الوضع ونأمل ان يتم كل شيء بسلاسة ودون ضغوط”.وتابع بومبيو، أن “الولايات المتحدة اقترحت إجراء حوار مع الحكومة العراقية في منتصف حزيران في ظل تفشي وباء كورونا، وسيتم بحث كل القضايا الاستراتيجية في الحوار مع الحكومة العراقية ومنها مستقبل الوجود العسكري الأمريكي، ونسعى لأن تستمر علاقتنا الجيدة مع العراق واقترحنا حوارا استراتيجيا ثنائياً”.وذكر وزير الخارجية الامريكي، أنه “لا يجب أن يؤدي فيروس كورونا إلى الحد من قدرتنا على محاربة تنظيم داعش في العراق”.

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