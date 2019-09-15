تحالف الحلبوسي:سندعم الرد على إسرائيل

تحالف الحلبوسي:سندعم الرد على إسرائيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تحالف القوى برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن العراق في حالة حرب حقيقية مع الكيان الاسرائيلي، مشددا على ضرورة ان يقوم العراق بحفظ سيادته.وقال النائب عبد الله الخربيط في تصريحات متلفزة ، إن “ العراق اليوم في حالة حرب حقيقية مع إسرائيل بعد استهداف مقرات الحشد”، مؤكدا أن “هذا أمر نفتخر به”.واضاف الخربيط، أن “لجنة حفظ السيادة التي شكلها مجلس النواب في جلسته يوم امس ستضم رؤساء الكتل النيابية”، مؤكدا أنه “سيتم تحديد اطار زمني للجان التي تشكلت اليوم”.وشدد الخربيط على ضرورة أن “يقوم العراق بحفظ سيادته بنفسه بغض النظر عن الدول الاخرى ومواقفها”.

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