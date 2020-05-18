تحالف الفتح:الكاظمي أكد خلال لقاءه مع أبو فدك بأنه منتسبا حشدويا!!!

تحالف الفتح:الكاظمي أكد خلال لقاءه مع أبو فدك بأنه منتسبا حشدويا!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف “الفتح”، احمد الكناني، الاثنين (18 أيار 2020)، إن المراهنين على استهداف الحشد من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اخطأوا كثيرا.وقال الكناني في حديث صحفي، إن “الأطراف الداخلية والخارجية التي كانت تراهن على استهداف الحشد الشعبي من قبل الكاظمي قد اخطأت وأكبر الادلة على ذلك زيارته الاخيرة لهيأة الحشد الشعبي”.وأضاف، أن “هناك اطرافاً داخلية وخارجية تحاول إثارة المشاكل وخلق الفتن بين القائد العام للقوات المسلحة والحشد لكنهم أخطأوا بذلك”، مبينا أن “الحشد الشعبي هو روح المقاومة اسلامية وحامي المذهب  ومشروع الامام خميني. واضاف الكناني ، ان الكاظمي أكد لابو فدك بأنه منتسبا حشدويا “.وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اكد السبت (16 أيار 2020)، أن قانون الحشد رقم 40 الصادر في عام 2016 هو الإطار القانوني الذي يحمي الهيأة، وانه سيدعم الحشد وتأمين كافة احتياجاته.يذكر ان الكاظمي جاء للمنصب بامر إيراني وبدعم من ميليشيات الحشد المتنفذة.

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